مانشستر يونايتد يخطف تعادلًا قاتلًا من فولهام في الدوري الإنجليزي

أنقذ مانشستر يونايتد نفسه من السقوط أمام فولهام، بعدما خطف تعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «كرافين كوتيج»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فولهام في الدقيقة 63 عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل ليساندرو مارتينيز هدفًا بالخطأ في مرماه، إثر كرة عرضية حولها مدافع مانشستر يونايتد إلى داخل شباك فريقه.

ورفض مانشستر يونايتد الاستسلام، ونجح في إدراك التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، بعدما سجل ماتيوس كونيا هدفًا في الدقيقة 89، ليمنح فريقه نقطة ثمينة ويجنب الشياطين الحمر الخسارة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما وصل رصيد فولهام إلى نقطتين في المركز التاسع عشر، قبل الأخير.

وجاء التعادل ليمنح مانشستر يونايتد فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق، فيما يستمر الحديث حول مستقبل مايكل كاريك في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.