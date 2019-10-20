يفتتح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، فى نسخته الثانية، التى تمتد لخمسة أيام، تحت شعار «الاستجابة لندرة المياه».



ويعقد على هامش فعاليات المؤتمر، الاجتماع الثانى لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى، برئاسة مصر، واجتماع المبادرة الرئاسية للبنية التحتية، بمشاركة الوزراء المعنيين فى عدد من دول القارة الإفريقية، واجتماع لجنة الخبراء المصرية الهولندية المعنية بإدارة المياه، فضلا عن الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للمياه والزراعة.



ومن المقرر أن يستعرض اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامى آليات التمويل المتاحة فى الاتحاد الأوروبى والبنك الإسلامى التى يمكن استغلالها والاستفادة منها فى دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول.



كما سيعرض أهم نتائج الاجتماع الفنى لكبار المسئولين على الاجتماع الوزارى يوم غد على أمل الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة تمثل خطوطا إرشادية للدول فى مجال التعاون مع التركيز على الأولويات المشتركة للدول الأعضاء فى المنظمة.



وقال محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن أسبوع القاهرة للمياه، فى نسخته الثانية يستهدف تعزيـز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهـة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهتها.



وأوضح أن المؤتمر يناقش 5 محاور فرعية متعلقة بندرة المياه، وتشمل: الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه أيضا.



كما تشمل المحاور الأبحاث والابتكارات التى تم التوصل إليها فى مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون فى قطاع المياه، ويشهد المؤتمر تنظيم 5 جلسات رئيسية عامة، وأكثر من 40 جلسة فنية وخاصة.