محافظ المنيا: رالي «عبور مصر» حدث سياحي دولي يهدف لتنشيط السياحة الداخلية

أكد محافظ المنيا قاسم حسين أن رالي تحدى "عبور مصر" لعام 2019 هو حدث سياحي دولي يهدف إلى تنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية لإعادة مصر لمكانتها السياحية اللائقة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمشاركين في الرالي عقب وصولهم للمحافظة، حيث تمثل المنيا المحطة الثانية للراحة وتوقف المشاركين.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن المحافظ أهدى المشاركين بعض الهدايا التذكارية، وطالبهم بتكرار الزيارة كسائحين لتفقد وزيارة المنيا، والتي تضم مواقع أثرية متعددة ومقومات سياحية متكاملة.

يذكر أن الرالي يشارك فيه 34 متسابقا منهم 16 أجنبيا من 6 دول، وقد انطلق رالي التحدي للسنة التاسعة على التوالي يوم 17 أكتوبر الجاري وسيستمر حتى 26 أكتوبر لقطع مسافة 2650 كم بمشاركة العديد من الدول والجنسيات، بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين، وذلك باستخدام الدراجات النارية بدءاً من الإسكندرية مرورا بالقاهرة - المنيا - الأقصر - جنوب مرسى علم "وادى لحمى" ـ الغردقة ـ الجونة -العين السخنة - الجيزة.