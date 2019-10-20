كورينثيانز يخسر أمام كروزيرو ويواصل ترنحه في الدوري البرازيلي

واصل كورينثيانز باوليستا ترنحه في الدوري البرازيلي لكرة القدم وسقط في فخ الهزيمة 1 / 2 أمام ضيفه كروزيرو مساء أمس السبت، في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة والتي افتتحت في وقت سابق مساء السبت بفوز فورتاليزيا على جريميو 2 / 1.

وفشل كورينثيانز في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي حيث مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة تعادلات في هذه المباريات الخمس ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الرابع فيما رفع كروزيرو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر بعدما حقق الانتصار الثاني على التوالي.

وكان كورينثيانز البادئ بالتسجيل عن طريق فاجنر كونسيرفا ليموس في الدقيقة 34 .

ولكن كروزيرو رد بهدفين سجلهما فريد وإيرسون دا سيلفا في الدقيقتين 38 من ضربة جزاء و71.

وقلب فورتاليزا تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على جريميو ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث عشر مؤقتا علما بأنه حقق هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين وتجمد رصيد جريميو عند 41 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وسجل باولو ميراندا الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة العاشرة ورد فورتاليزا بهدفين سجلهما ويلنجتون باوليستا وأوزفالدو لورينسيو فيليو في الدقيقتين 35 و41.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد رافاييل جالاردو لاعب جريميو لنيله الإنذار الثاني في المباراة.