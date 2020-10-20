صندوق دعم وتمويل المشروعات ومتدربو البرنامج الرئاسي يشيدون بتعليم كفرالشيخ

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تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير في الفندق التعليمي، ومركز التطوير، وخدمة الشباك الواحد، والورش بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات.

وأثنى الوفد وممثلو البرنامج الرئاسي على أداء العمل بهم، وعلى الخدمات المقدمة للجمهور في خدمة الشباك الواحد، مؤكدين أن التعليم بكفر الشيخ يلقي اهتمام ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسعيد محمد السعيد مسئول صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية و محمد حسن مدير العلاقات العامة والإعلام بالصندوق، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، ومحمد علي عبدالجواد مجاهد ، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين ، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم، متدربي البرنامج الرئاسي.

واستعرضت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خطة المديرية لتطوير التعليم الفني، وإقامة مشروعات متعددة داخل المدارس وخاصة التعليم الفني.

وفى نهاية الجولة، نظم وفد صندوق دعم المشروعات ورشة عمل ضمت إبراهيم خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية وأعضاء التوجيه المالي والإداري لتوضيح بعض القرارات الوزارية.