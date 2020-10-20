أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا.

وذكر الإحصاء في تقرير حول أبرز المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2020، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 15.6%، مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 2.840.3 دولار أمريكي.

وانخفض عدد تراخيص الأبنية بنسبة 45% خلال الربع الثاني من 2020، كما سجَّل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضا بنسبة 48% خلال نفس الفترة، بتراجع نسبته 40% مقارنة بالربع المقابل من 2019.

وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضا في مؤشر كميات الانتاج الصناعي بنسبة 6.17%، واستمر الانخفاض خلال الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 2.52%.

وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين تراجعا في مستويات الأسعار خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2020، وكانت ذروة هذا التراجع خلال الربع الثاني، بواقع 1.18%، مقارنة بالربع الأول من العام.

كما شهدت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والثالث تراجعا بالمقارنة مع الربعين المناظرين من عام 2019؛ بواقع 1.51% و2.03% على التوالي.

وأشارت التقديرات الأولية إلى تراجع إنفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68%، بالمقارنة مع عام 2019، لتبلغ 466 مليون دولار أمريكي، وتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 1.021 مليار دولار لعام 2020.

وأظهرت البيانات أن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري.

وأفادت البيانات بأن معدل البطالة في الربع الثاني لعام 2020 بلغ 27%، و49% في قطاع غزة و15% بالضفة الغربية.

وأضافت أن 52% من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق، و23% منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد، بينما حصل 25 بالمئة منهم على أجور بشكل جزئي.