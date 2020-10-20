 تحذير من تسونامي في آلاسكا بعد زلزال بقوة 7.5 درجات - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 5:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

تحذير من تسونامي في آلاسكا بعد زلزال بقوة 7.5 درجات


نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 5:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 5:20 ص

 ضرب زلزال بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزر ألوشيان في ألاسكا بالولايات المتحدة، يوم الاثنين، ما أدى إلى صدور تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في الساعة 2054 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش على بعد 91 كيلومترا جنوب شرقي ساند بوينت جنوب شبه جزيرة ألاسكا.

وأطلق المركز الوطني الأمريكي للتحذير من تسونامي، تحذيرا، للبلدات ذات الكثافة السكانية المنخفضة في ساند بوينت وكولد باي وكودياك في شبه جزيرة ألاسكا والذي جرى سحبه لاحقا.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال في البداية بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر قبل رفعه إلى 5ر7 درجة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك