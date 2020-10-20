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ضرب زلزال بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزر ألوشيان في ألاسكا بالولايات المتحدة، يوم الاثنين، ما أدى إلى صدور تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في الساعة 2054 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش على بعد 91 كيلومترا جنوب شرقي ساند بوينت جنوب شبه جزيرة ألاسكا.

وأطلق المركز الوطني الأمريكي للتحذير من تسونامي، تحذيرا، للبلدات ذات الكثافة السكانية المنخفضة في ساند بوينت وكولد باي وكودياك في شبه جزيرة ألاسكا والذي جرى سحبه لاحقا.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال في البداية بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر قبل رفعه إلى 5ر7 درجة.