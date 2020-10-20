مصر تحتفل باليوم العالمي للإحصاء

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا صحفياً اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثالث للإحصاء، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69/282، تحت شعار العام "ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها"، حيث يعكس هذا الشعار أهمية البيانات الرسمية الموثوق بها وتطويرها داخل الأنظمة الإحصائية الوطنية.

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء مع مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة ومنتصف "دورة 2020 للتعدادات السكانية"، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤساء وزعماء وملوك العالم للاهتمام بالإحصاء وتشجيع بلدانهم على هذا الاحتفال، ويرجع الاهتمام العالمي بالإحصاء لدورها الهام في التنمية حيث إنه "لا تنمية بدون إحصاء".

وفى إطار التأكيد على الدور الحاسم الذي تؤديه المعلومات الإحصائية الرسمية العالية الجودة في إجراء التحليلات واتخاذ القرارات المستنيرة، فقد حرص الجهاز على المشاركة في إنتاج مؤشرات التنمية المستدامة دعماً منه لخطة التنمية المستدامة 2030، ويكمن المعنى العميق للاحتفال باليوم العالمي للإحصاءات في إبراز الدور الذي تلعبه في حياة البشر، بدءا من رسم خريطة واضحة المهام لخصائصهم الاجتماعية والديموجرافية واحتياجاتهم من السلع والخدمات، إلى رصد جميع نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي والظروف البيئية وإتاحة كل تلك البيانات للباحثين ومتخذي القرار لرسم السياسات والتخطيط للاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق أفضل النتائج التي تؤدي إلى تحقيق حياة أفضل.

ولقد شهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العديد من أوجه التطوير والإنجاز في كل المجالات، والتي تستهدف زيادة جودة المنتجات الاحصائية والاضطلاع بمهامه كجهاز إحصائي وطني مسئول عن إنتاج الإحصاءات الرسمية، فقد حرص الجهاز على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة لإجراء التعدادات "السكانية والاقتصادية" وفقاً للأسس العلمية الإحصائية المطبقة دولياً وذلك من خلال "تابلت تطبيقات إلكترونية، خرائط جغرافية، شبكات نقل البيانات، التواصل الفوري مع المشتغلين".

كما يُعد الجهاز لإطلاق أول استراتيجية وطنية لتطوير النظام الإحصائي في مصر، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي بالدولة من وزارات وهيئات وكل الجهات المعنية، وهي الإطار الشامل الذي يحتوي على كل المحاور اللازمة لإنتاج بيانات/ إحصاءات للارتقاء بصناعة القرار لخدمة التخطيط والمتابعة والبحث العلمي، كما تهدف إلى تطويع واستخدام كافة الموارد لتحقيق الأهداف المطلوبة من النظام الإحصائي بالدولة.

ولقد تعاظمت في الوقت الراهن الثقة الدولية في بيانات جهاز الإحصاء المصري، وهو ما دعا اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة وهي الجهة المنوط لها تقييم أداء الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم، إلى اختيار الجهاز كعضو رئيسي بفريق أصدقاء الرئيس والمعني بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية لعام 2018، والتي من شأنها تطوير آلية عمل الأجهزة الإحصائية في ظل التحديات التي تعوق تطبيق تلك المبادئ، بالإضافة إلى أنه من أهم أهداف تلك المجموعة متابعة المستجدات القائمة في الشأن الإحصائي فيما يتصل باعتماد معايير ضمان جودة العمل الإحصائي واستحداث مصادر متعددة للحصول على أدق وأحدث البيانات.

وعلى الصعيد الدولي، يحرص الجهاز على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لبناء قدرات العاملين بالجهاز والوقوف على أحدث المستجدات والمنهجيات والمعايير الدولية في العمل الإحصائي من خلال حضور العديد من الورش والدورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.