كالة التنمية الدولية الأمريكية تطلق مبادرة لتمكين الشباب وتشغيلهم في زيمبابوي

أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، مبادرة طموحة للتمكين الاقتصادي في زيمبابوي تستهدف ضخ 5 ملايين دولار ليستفيد منها آلاف من الشباب في أنحاء متفرقة في البلاد ومساعدتهم على التشغيل وإيجاد فرص عمل.

وتركز المبادرة، التي حملت اسم "برنامج الأعمال المحلية لشباب زيبمابوي" على المساعدة على خلق فرص عمل تعالج قضية البطالة المتفشية بين الشباب، وزيادة الدخول، ومحاربة مستويات الفقر المتصاعدة بين الفئات الشابة التي تقطن المناطق الحضرية والريفية والمناطق النائية.

وقال المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في زيمبابوي، أرت براون، في لقاء مع مسؤولين وسكان محليين في زيمبابوي عقد أخيراً "تود الوكالة الأمريكية أن تأخذ بيد الشباب لكي يمسكوا بمقود القيادة، وتبدو مقاربتنا في ظل مبادرة الأعمال المحلية مختلفة نسبياً عن الطرق التقليدية لتصميم برامج التنمية وتنفيذها".

ومنذ استقلال زيمبابوي في عام 1980، ساهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" بأكثر من 3.2 مليار دولار في صورة مساعدات قدمتها لزيمبابوي.