البنك الأهلي ينهي مبارياته الودية بفوز كبير على الطالبية

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أنهي فريق البنك الأهلي برنامج المباريات الودية خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، بالفوز على فريق الطالبية بأربعة عشر هدفاً دون رد.

وجاءت الأهداف بتوقيع كلا من محمود السيد هاتريك وفادي فريد ومحمود قاعود ولكل منهم هدفين وهدف لكل من أسامة فيصل وشادي رضوان ومحمد حامد وعاصم صلاح ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وموسي دياوارا.

وأشرك خالد جلال المدير الفني للفريق 24 لاعباً على مدار شوطي المباراة لتجهيزهم قبل إنطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة غياب محمد فتحي وكريم بامبو ومحمد هلال وأسامة ابراهيم للإصابة.

ومحمود الزنفلي وأحمد السعدني لخوضهم مرانا تحت إشراف إسلام يوسف مدرب حراس المرمى.

ومنح خالد جلال المدير الفني راحة غداً الأربعاء من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته الخميس إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش الإثنين المقبل في إفتتاح مباريات الفريق بالدوري الممتاز.