 البنك الأهلي ينهي مبارياته الودية بفوز كبير على الطالبية - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

البنك الأهلي ينهي مبارياته الودية بفوز كبير على الطالبية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 12:21 ص

أنهي فريق البنك الأهلي برنامج المباريات الودية خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، بالفوز على فريق الطالبية بأربعة عشر هدفاً دون رد.

وجاءت الأهداف بتوقيع كلا من محمود السيد هاتريك وفادي فريد ومحمود قاعود ولكل منهم هدفين وهدف لكل من أسامة فيصل وشادي رضوان ومحمد حامد وعاصم صلاح ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وموسي دياوارا.

وأشرك خالد جلال المدير الفني للفريق 24 لاعباً على مدار شوطي المباراة لتجهيزهم قبل إنطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة غياب محمد فتحي وكريم بامبو ومحمد هلال وأسامة ابراهيم للإصابة.

ومحمود الزنفلي وأحمد السعدني لخوضهم مرانا تحت إشراف إسلام يوسف مدرب حراس المرمى.

ومنح خالد جلال المدير الفني راحة غداً الأربعاء من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته الخميس إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش الإثنين المقبل في إفتتاح مباريات الفريق بالدوري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك