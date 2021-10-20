أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في عملية استيراد الغاز والكهرباء إلى الأراضي اللبنانية عبر سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الوسيط الأمريكي الجديد في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

ويعد قانون قيصر أحد العراقيل أمام لبنان في عملية استيراد الكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، حيث إن القانون الذي أقرته الولايات المتحدة العام الماضي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري.

وتناول بري ،خلال اللقاء، العديد من الملفات وخصوصا ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل، حيث أكد على إتفاق الاطار الذي أُعلن في أكتوبر من العام الماضي .

وأشار رئيس المجلس إلى وجود فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة (جنوبي لبنان) مع المساعي الامريكية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار.

وأكدت رئاسة مجلس النواب اللبناني أن الموفد الامريكي عكس لرئيس مجلس النواب نبيه بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابا حول الموضوعات التي طرحت خلال اللقاء اليوم.