أحمد السقا يروي كواليس تصوير إبراهيم الأبيض: ولعوا فيا وطفوني بطفاية الحريق

روى الفنان أحمد السقا، جانبًا من كواليس فيلم إبراهيم الأبيض، قائلًا: "ولعوا فيا".

وأضاف خلال مقابلة عُرضت مساء الثلاثاء، مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on": "المشهد المفروض كان في نهاية الفيلم.. عبد الملك زرزور و(الراحل) محمود عبد العزيز المفروض هيهخلص على عشري وإبراهيم".

وتابع: "قتلوا عشري (عمرو واكد) قدامي، بعد كده تحصل الخناقة الهستيرية، ويرموا عليا المولوتوف".

وأكمل: "كان فيه بدلة جاية من إيطاليا عاملة زي الجلاد، ودرجة حرارتها 7 تحت الصفر..لبستها تحت هدومي وتترش على المناطق اللي باينة مني سبراي وجيل بدرجة حرارة 7 تحت الصف، ولازم في خلال 10 أصور وإلا أتعرض لجلطات من الثلج".

وكشف أنّ 70% ممن ينفذون هذه المشاهد يتعرضون لـ"آدرلنين رش"، وقد ينتهي الأمر بهم بالوفاة، حسبما أبلغه آندرو ماكينزي مصمم المعارك الشهير بالسينما المصرية.

واستطرد: "كنت في المود جدًا، ومنت المفروض أفضل 7 ثوان لكني فضلت 14 ثانية.. آندوا كان بيقولي نام على الأرض لكني مكنتش سامعه.. حسيت بخطبة على دماغي وفقدت الوعي وطفوني بطفاية الحريق".

وأكمل: "جاتلي هستيريا وطايح في اللوكيشن كله ومش حاسس بأي حاجة.. وعدت المشهد ثلاث مرات".