 أحمد السقا يروي كواليس تصوير إبراهيم الأبيض: ولعوا فيا وطفوني بطفاية الحريق - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 5:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

أحمد السقا يروي كواليس تصوير إبراهيم الأبيض: ولعوا فيا وطفوني بطفاية الحريق

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 4:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 4:11 ص

روى الفنان أحمد السقا، جانبًا من كواليس فيلم إبراهيم الأبيض، قائلًا: "ولعوا فيا".

وأضاف خلال مقابلة عُرضت مساء الثلاثاء، مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on": "المشهد المفروض كان في نهاية الفيلم.. عبد الملك زرزور و(الراحل) محمود عبد العزيز المفروض هيهخلص على عشري وإبراهيم".

وتابع: "قتلوا عشري (عمرو واكد) قدامي، بعد كده تحصل الخناقة الهستيرية، ويرموا عليا المولوتوف".

وأكمل: "كان فيه بدلة جاية من إيطاليا عاملة زي الجلاد، ودرجة حرارتها 7 تحت الصفر..لبستها تحت هدومي وتترش على المناطق اللي باينة مني سبراي وجيل بدرجة حرارة 7 تحت الصف، ولازم في خلال 10 أصور وإلا أتعرض لجلطات من الثلج".

وكشف أنّ 70% ممن ينفذون هذه المشاهد يتعرضون لـ"آدرلنين رش"، وقد ينتهي الأمر بهم بالوفاة، حسبما أبلغه آندرو ماكينزي مصمم المعارك الشهير بالسينما المصرية.

واستطرد: "كنت في المود جدًا، ومنت المفروض أفضل 7 ثوان لكني فضلت 14 ثانية.. آندوا كان بيقولي نام على الأرض لكني مكنتش سامعه.. حسيت بخطبة على دماغي وفقدت الوعي وطفوني بطفاية الحريق".

وأكمل: "جاتلي هستيريا وطايح في اللوكيشن كله ومش حاسس بأي حاجة.. وعدت المشهد ثلاث مرات".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك