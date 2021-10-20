العفو الدولية تطالب بإصدار تأشيرات إنسانية لتمكين المعرضين للخطر من مغادرة أفغانستان

طالبت منظمة العفو الدولية بتمكين الأفغان المعرضين لأشد درجات الخطر في بلادهم من السفر للخارج.

وذكرت المنظمة في تقرير نشر في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس أن هناك دولا أوروبية ترفض بشكل غير مشروع دخول أفغان إلى أراضيها.

وقالت المنظمة إنه لهذا السبب ،فإن يجب إتاحة الفرصة للخروج السريع وغير البيروقراطي بالنسبة لهؤلاء الأشخاص كما طالبت بإصدار تأشيرات إنسانية لهذا الغرض.

وأشارت المنظمة إلى انعدام فرص الخروج من أفغانستان في الوقت الراهن بعد مضي نحو شهرين على إنتهاء الجسر الجوي، ولفتت إلى أن الدول المجاورة أغلقت حدودها في وجه الأفغان الذين لا يحملون وثائق سفر وهو ما جعل الكثيرين لا يتمكنون من مغادرة البلاد إلا بشكل غير منتظم.