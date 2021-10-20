 لميس الحديدي: تاني مرة في أسبوعين نحس بزلزال.. يا ترى ماذا يعني ذلك؟ - بوابة الشروق
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لميس الحديدي: تاني مرة في أسبوعين نحس بزلزال.. يا ترى ماذا يعني ذلك؟


نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 3:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 3:28 ص
  1. علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على الهزة الأرضية التي شعر بها المصريون صباح اليوم.

وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء الثلاثاء: كان فيه زلزال النهاردة في تمام الساعة 7.30 صباحًا .. وزلزال هذه المرة كان عنيفاً وكان مقياسه 6.2 ريختر وهو عنيف شوية، وشعر به المصريون .. كان فيه ناس رايحة شغلها أو المدارس أو تستيقظ عندما حدثت بالهزة".

وأضافت: "تاني مرة في أسبوعين نحس بزلزال ونتكلم عنه.. يا ترى ماذا يعني ذلك ؟".

وسجّلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، يوم الثلاثاء، هزة أرضية بشرق جزيرة كريت اليونانية، على بعد 390 كيلومترا من الإسكندرية.

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