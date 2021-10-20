نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في أقل من 24 ساعة، في ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية على الطريق الدائري، أثناء إذاعته لبث مباشر صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية، بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وكذا الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة .. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى تاجر مقيم بدائرة المركز.

وقد أمكن ضبط الأخير، وبحوزته الهاتف المستولى عليه، واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.