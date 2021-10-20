وزيرة داخلية ليتوانيا: تضارب اعداد المهاجرين غير الشرعيين المنتظرين العبور إلى الاتحاد الأوروبي

قالت الحكومة الليتوانية اليوم الأربعاء إن هناك ما يتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف مهاجر من العراق وسورية ودول أخرى ربما ينتظرون لعبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي من بيلاروس.



وقالت وزيرة الداخلية أجني بيلوتيتي اليوم الأربعاء في فيلينوس، وفقا لوكالة أنباء "بي ان اس" "لدينا أرقام مختلفة تماما. الخدمات البولندية تقدم رقما وخدماتنا تقدم رقما آخر، ربما يكون هناك ما يتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف شخص، ولكن لا أحد يستطيع التأكيد اليوم.



وقالت إن معرفة العدد الدقيق صعب لأن بيلاروس تواصل نقل المهاجرين جوا من الخارج ثم ترسلهم إلى حدودها مع ثلاث دول بالاتحاد الأوروبي.



وتتهم حكومات لاتفيا وليتوانيا وبولندا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتعمد نقل لاجئين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة.



وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا انجريدا سيمونيت بعد اجتماع مع نظيرها البولندي أندريه دودا في فيلينوس اليوم الأربعاء "نحن ملتزمون بحماية الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي وسوف نفي بهذا الالتزام".