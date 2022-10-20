زيلينسكي يؤكد أهمية المعرفة للكفاح من أجل السلام والحرية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أهمية المعلومات والمعرفة في الكفاح من أجل السلام والحرية.

وقال زيلينسكي إنه لا تزال هناك شخصيات عديدة في أوروبا تشجع على فهم روسيا وتتجاهل السياسة الإرهابية لدول مثل إيران، وتساءل " كيف يحدث هذا؟... الرد الوحيد هو نقص المعرفة".

وأعرب عن اعتقاده بأن من السهل التلاعب بالجهلة، لافتا إلى أن هذا هو السبب في تزايد أهمية إعلام الناس بشأن "الإرهاب الذي جلبته روسيا إلى أوكرانيا".

ودعا الرئيس إلى تأليف كتب ونشرها وتوزيعها "عن هؤلاء الذين يضعفون أوروبا".

وبحسب التصريحات الصادرة عن معرض فرانكفورت، تم تسجيل الكلمة التي ألقاها زيلنيسكي بالأوكرانية أمس الأربعاء.

وتحدث عن غياب دولتين عن نسخة العام الحالي من معرض فرانكفورت، الذي يعد الأكبر في العالم، رغم أنهما اعتادتا المشاركة فيه، وهما روسيا وإيران، " فهما أقل حضورا في النطاق الثقافي وفي الوقت نفسه هما أكثر حضورا حيث يتم تدمير كل شيء".

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس الأوكراني الكُتَّاب وأصحاب دور النشر إلى المجيء إلى أوكرانيا قائلا: " طالعوا كل ما كان على شعبنا أن يواجهه وما استطعنا أن نحققه، والتهديدات التي نحن معرضون لها باستمرار، كونوا شهودا على هذا وتحدثوا عنه"، لأن هذه تهديدات يمكن أن تواجه أمما أوروبية أخرى " طالما بقيت الدول الإرهابية".