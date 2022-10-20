وقعت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو، اتفاق تعاون مع شركة البرمجيات السويسرية المطورة لمنصة الألعاب الرقمية أير كونسول لتوفير مجموعة واسعة من الألعاب الرقمية لأصحاب السيارات، لممارستها أثناء فترة الانتظار في السيارة.

وتم تعديل مجموعة واسعة من الألعاب لتناسب شاشات بي.إم.دبليو كيرفد ديسبلاي في لوحة عدادات سيارات الشركة الألمانية، ويتم تشغيل الألعاب عبر نظام تكنولوجيا المعلومات في السيارة مباشرة.

كما تتيح التكنولوجيا المستخدمة ممارسة الألعاب عبر الإنترنت والتحكم فيها باستخدام أي هاتف ذكي، وسيكون في مقدور السائقين اللعب أثناء انتظار شحن سياراتهم الكهربائية أو وصول ركاب آخرين معهم في الرحلة.

ويمكن ربط السيارة والهاتف الذكي الخاص بالسائق باستخدام شفرة "كيو آر" على سبيل المثال، ولم تكشف بي.إم.دبليو حتى الآن النقاب عن موعد طرح الخدمة الجديدة، ولكن من المحتمل أن يكون في بداية العام المقبل.