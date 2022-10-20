محافظ أسوان يتابع استعدادات مدينة أبو سمبل لاستضافة مهرجان تعامد الشمس

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التي تقام لإحياء ليالي انطلاق مهرجان تعامد الشمس، بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

وأكد عطية أنه كانت هناك توجيهات مشددة لكافة الجهات المعنية؛ للتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل والاستعداد الجيد للظهور بالشكل المشرف أمام ضيوف المهرجان من الزائرين والأفواج السياحية.

وفي نفس السياق، تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمرافقة سيد سعدي رئيس المدينة الاستعدادات الجارية بمعبدي أبو سمبل، وخاصة تجهيزات شاشات البلازما لعرض ظاهرة التعامد مع تجهيز مسرح الصوت والضوء والذي سيشهد الحفل الفني الساهر لضيوف المهرجان من الأفواج السياحية، والذي يحيه عازف البيانو إيهاب عز الدين، وعازفة التشلو علياء الباسوسي، ليتوازى معه تقديم ديفيليه وعروض فرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.

وقالت إنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنظيم أكثر من نشاط ضمن فعاليات مهرجان تعامد الشمس، والتي انطلقت يوم 17 أكتوبر، وتختتم في يوم 22 أكتوبر بحدوث ظاهرة التعامد، وسط مشاركة لـ10 فرق للفنون الشعبية قامت بتقديم عروضها في بيوت وقصور الثقافة بمدن ومراكز المحافظة.