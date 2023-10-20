حزب الله اللبناني يعلن استهداف سبعة مواقع إسرائيلية

أعلن حرب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن استهداف عناصره سبعة مواقع إسرائيلية.



وقال الحزب، في بيان عصر اليوم الجمعة، إنه استهدف "‏مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة". ‏



وقصفت القوات الإسرائيلية، بالقذائف المدفعية بعد ظهر اليوم، أطراف بلدة ميس الجبل، ومناطق مفتوحة في مزرعة بسطرة، وبلدة البستان، وتلة العويضة في كفركلا، وأطراف بلدة ‎حولا، وبلدتي كفرشوبا وشبعا.



يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من الشهر الجاري، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".



وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من الشهر الجاري انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق الحدودية والخروج منها.