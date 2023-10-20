الصحة الفلسطينية: 13 شهيدا بينهم 5 أطفال في مداهمة للجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 13، في مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم لاجئين في شمال الضفة الغربية منذ أمس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن جيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرة في مخيم نور شمس في طولكرم خلال عدوانه يوم أمس، ووصلت حصيلة الشهداء إلى 13 شهيدا بينهم 5 أطفال".

يأتي ذلك بعد أن انتشل مسعفون، صباح اليوم، جثامين خمسة فلسطينيين استشهدةا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام لمخيم نور شمس للاجئين فجر أمس.

وبحسب مصادر فلسطينية، واصلت قوات الجيش مداهمتها لمخيم نور شمس لليوم الثاني ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة مع استمرار اشتباكات مع نشطاء فلسطينيين في المخيم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس، عن مقتل أحد ضباطه من وحدة المستعربين متأثرا بجروح أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس، وإصابة 9 جنود آخرين بجروح متفاوتة.