موتسيبي: مصر قادرة على تكرار إنجاز المغرب في المونديال

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قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إن مصر من الدول التي يفخر للعبة بتواجدها بين منتخبات القارة السمراء.

وأبدى موتسيبي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" ثقته في قدرة مصر على الذهاب بعيدا وتكرار إنجاز المغرب في كأس العالم الأخيرة في قطر.

وأضاف رئيس (كاف) أن الاتحاد فخور بالتاريخ الكبير للكرة المصرية، وكذلك الكرة الأفريقية.

وجاءت تصريحات موتسيبي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة في العاصمة التنزانية دار السلام، للكشف عن كأس بطولة الدوري الأفريقي.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم الجمعة بلقاء بين سيمبا التنزاني والأهلي في ذهاب دور ربع النهائي من المسابقة.