 الجيش اللبناني يفك الحصار عن الصحفيين والمدنيين المحاصرين جنوبي لبنان بالتعاون مع اليونيفل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يفك الحصار عن الصحفيين والمدنيين المحاصرين جنوبي لبنان بالتعاون مع اليونيفل

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 12:38 ص

تمكّن الجيش اللبناني، بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان " اليونيفل"، من فك الحصار على الصحفيين والمدنيين الذين حوصروا مساء اليوم الخميس، بإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في محلة العباد، وتبين أن أحدهم فقد حياته.

وقال بيان صادر عن " اليونيفل" مساء اليوم، إن "الجيش اللبناني طلب هذا المساء من اليونيفيل مساعدة سبعة أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق، على مقربة من قبر الشيخ عباد، خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق".

وأضاف البيان أن "اليونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي وحثته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي أوقف اطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة".

وأشار إلى أن " أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث، وتم إنقاذ الآخرين بنجاح".

وكانت " الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية الرسمية، أعلنت في وقت سابق مساء اليوم الخميس أن " قوات الاحتلال تحاصر 9 مدنيين، من بينهم 6 صحفيين قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا، وتطلق النار في محيط المكان الذي يوجد فيه الصحفيون والمدنيون لمنع مغادرتهم."

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