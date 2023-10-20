زيلينسكي يشكر بايدن على حزمة مساعدات مقترحة لأوكرانيا بمليارات الدولارات

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره للرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحزمة مساعدات مقترحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا من واشنطن.

وقال بايدن، في كلمة نادرة بالمكتب البيضاوي مساء أمس الخميس، إنه سيطلب من الكونجرس جولة أخرى من التمويل لأوكرانيا، في إطار طلب أكبر يشمل أيضا مساعدات لإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن بايدن سيطلب 100 مليار دولار إجمالا، سيُخصص منها حوالي 60 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض، أن تفاصيل الاقتراح سيتم الإعلان عنها اليوم الجمعة، لكن ما إذا كان سيتم تمرير حزمة المساعدات عبر الكونجرس الأمريكي الذي يعاني من اختلال شديد في عمله، يظل مسألة معلقة ولم يتم حسمها.

ولا يزال مجلس النواب بدون رئيس في خضم انقسامات شديدة بين الجمهوريين. وكان السبيل الوحيد كي يتمكن الكونجرس من تفادي إغلاق حكومي في وقت سابق من هذا الشهر هو إسقاط المساعدات الأوكرانية من مشروع قانون تمويل على المدى القصير.

ولا يزال زيلينسكي متمسكا بنبرة متفائلة.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي إن "أوكرانيا ممتنة لكل الدعم الأمريكي وتؤمن بشكل راسخ بأن الإنسانية والحرية والاستقلال والنظام الدولي القائم على القواعد يجب أن تنتصر دائما".

واستطرد قائلا إن "دعم الحزبين الذي لا يتزعزع لأوكرانيا في الولايات المتحدة أمر مشجع بشكل لا يصدق لكل أبطالنا وأمتنا بأسرها. الاستثمارات الأمريكية في نظام الدفاع الأوكراني سيضمن الأمن لكل أوروبا والعالم على المدى الطويل".

لكن الجمهوريين يمانعون بشكل متزايد تخصيص المزيد من الأموال إلى كييف، قائلين إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضع احتياجات جيشها الخاص بها على رأس أولوياتها، وأنه لا يمكن للكونجرس أن يقدم شيكا على بياض لأوكرانيا.