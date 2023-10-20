 القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس بالضفة الغربية (فيديو) - بوابة الشروق
الجمعة 20 أكتوبر 2023 7:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس بالضفة الغربية (فيديو)

وكالات
نشر في: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 7:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أكتوبر 2023 - 7:17 ص

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وكذلك مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، إن القوات الإسرائيلية، اقتحمت، مدينتي رام الله والبيرة، من عدة محاور، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى، ورام الله التحتا.

وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة رام الله التحتا حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الصوت من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة نابلس بالضفة الغربية من عدة محاور

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك