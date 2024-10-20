محافظ دمياط ورئيس الجامعة يشهدان فعاليات ختام منتدى القيادات الشبابية

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، ختام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى القيادات الشبابية، الذي نظمه الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية بجامعة دمياط، ضمن توجيهات وزير الشباب والرياضة لدعم الشباب وتمكينهم.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي في كلمته، أن المنتدى يعكس اهتمام الدولة بالشباب، ودورهم في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتمكين الشباب في مختلف المجالات، معربا عن سعادته بحضور المنتدى في جامعة دمياط، التي احتضنت الحدث بدعم من وزارة الشباب والرياضة، داعيا الشباب إلى الاستفادة من مبادرات الدولة، مشيرًا إلى مهرجان دمياط 2024 المزمع انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، بالتعاون مع عدد من الوزارات.

كما شكر الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على رعايته للمنتدى، ورحب بالشباب المشاركين من دمياط والمحافظات الأخرى، مشددًا على أن الشباب هم الثروة الحقيقية للمستقبل.

وقدم طلاب الجامعة، فقرات متنوعة، بالإضافة إلى جلسة حوارية تناولت جهود الدولة في تأهيل الشباب للقيادة، وعلى هامش المنتدى، عُقد لقاء لمناقشة الأنشطة التي انطلقت منذ الأربعاء الماضي، حيث أكد المحافظ ورئيس الجامعة دعمهما المستمر لتلك الأنشطة بهدف تطوير مهارات الشباب.

من جهته، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر عبر تقنية الزووم لمحافظ دمياط ورئيس الجامعة على دعمهما، وأشاد باختيار محافظة دمياط لاستضافة المنتدى لاهتمام المحافظ بملف الشباب.

وأعرب محمد صابر الموافي، رئيس الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، عن خالص تقديره لمحافظ دمياط، وعلى دعمه ورعايته لهذا الحدث، كما توجه بالشكر إلى رئيس جامعة دمياط، لترحيبه باستضافة الجامعة للفاعليات الختامية للمنتدى، كما أكد أن منتدى القيادات الشبابية يأتي في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة، لخدمة الشباب وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وتضمنت الفاعلية فقرات متنوعة قدمها شباب الجامعة وعرض فيديو حول جامعة دمياط وفيديو آخر حول الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، كما عُقدت جلسة حوارية ترأسها محافظ دمياط ورئيس الجامعة ورئيس الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، للرد على استفسارات الشباب، كما تحدث خلال الجلسة عن جهود الدولة لتمكين الشباب على كافة المستويات، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والتي أسفرت عن تأهيل نماذج قيادية واعدة من الشباب، حيث دعا الشباب المشاركين ببذل المزيد.