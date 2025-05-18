 وزير خارجية الهند يبدأ غدا جولة تشمل هولندا والدنمارك وألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الهند يبدأ غدا جولة تشمل هولندا والدنمارك وألمانيا

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 2:39 م | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 2:39 م

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، في بيان اليوم الأحد، أن وزير الخارجية إس جايشانكار سيقوم بجولة تشمل هولندا والدنمارك وألمانيا ابتداء من الغد الاثنين حتى 24 مايو الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول، إن جايشانكار سيلتقى بكبار مسئولي الدول الثلاثة، كما سيعقد مناقشات مع نظرائه بشأن كامل نطاق العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

تأتي هذه الجولة في ظل خطة الهند لإرسال 7 وفود، تتألف من قادة الأحزاب السياسية لتوضيح "تصميم الهند الجماعي ضد الإرهاب" في أعقاب هجماتها العسكرية التي استهدفت مناطق في باكستان.

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