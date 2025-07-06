ألونسو: الدقائق الأخيرة ضد دورتموند كانت تحديًا كبيرًا لريال مدريد وسنتعلم منها

اعترف الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، بأن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على سيطرته على مجريات المباراة في الدقائق الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند، مشيرًا إلى أن هذه التجربة ستكون درسًا لهم في المباريات المقبلة.

وفي تصريحات لشبكة "DAZN"، قال ألونسو: "كنا نسيطر على المباراة بشكل جيد سواءً بالكرة أو بدونها حتى الدقيقة 80، لكن بعد ذلك بدأنا نواجه صعوبة في احتواء المباراة ولم نتمكن من السيطرة على الوضع".

وأضاف: "أحداث كثيرة وقعت في وقت قصير، وربما هذا الدرس سيفيدنا في المستقبل عندما نواجه مثل هذه المواقف".

وتحدث مدرب ريال مدريد عن دور اللاعبين البدلاء في المباراة، مؤكدًا أن التأثير لم يكن مقتصرًا على الأساسيين فقط، بل كان للبدلاء دور كبير أيضًا: "ليس فقط اللاعبون الأساسيون هم الحاسمون، البدلاء أيضًا لعبوا دورًا مؤثرًا وهذا ما نحتاجه من الجميع".

وعن المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد باريس سان جيرمان، قال ألونسو: "لم يسبق لي أن واجهت باريس سان جيرمان، وهم فريق بطل، لذلك سيكون تحديًا كبيرًا لنا".

وفيما يخص مشاركة كيليان مبابي في المباراة، أضاف: "لم أفكر بعد في ما إذا كنت سأشرك مبابي أساسيًا ضد باريس سان جيرمان أم لا، لكنني سأبدأ التفكير في ذلك بداية من الغد. لا شك أنه أحد أكثر اللاعبين تكاملًا في العالم".

ومن المقرر أن يواجه، فريق ريال مدريد، باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.