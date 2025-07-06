شهيد و6 إصابات في غارات للاحتلال على منزل ومركبات جنوب لبنان

استشهد شخص وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر أربع غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيّرة على ثلاث مركبات بقضاء بنت جبيل ومنزل في قضاء حاصبيا، جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية أغارت على مركبة عند دوار الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة على بنت جبيل أدت في حصيلة أولية إلى "ارتقاء شهيد وإصابة شخصين".

وفي قضاء بنت جبيل أيضا، أصيب شخصان بجروح خطرة إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة ببلدة شقرا، وفق بيان آخر للوزارة.

فيما أصيب شخص إثر قصف شنته مسيرة إسرائيلية على مركبة قرب المعهد المهني في مدينة بنت جبيل، وفق بيان ثالث لوزارة الصحة.

وفي قضاء حاصبيا، أفادت الوزارة ذاتها عبر بيان رابع، بأن شخصا أصيب بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منزل في بلدة شبعا.

وفي الثامن من أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، وفق معطيات لبنانية رسمية.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 231 شهيدا و531 جريحا.