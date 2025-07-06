ودّع المئات من أهالي قرية "طهواي" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، جثمان السائق عبده عبد الجليل، أحد ضحايا حادث التصادم المروّع الذي وقع صباح السبت على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ووصل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه ملفوفًا في الكفن الأبيض، وسط حالة من الصدمة والذهول بين أفراد أسرته وأهالي القرية، الذين استقبلوا نعشه بالدموع وعبارات الوداع التي مزّقت القلوب.

وأُديت صلاة الجنازة على الراحل فور وصول الجثمان إلى القرية، قبل أن يُوارى الثرى في مقابر العائلة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، ومطالبات من الأهالي بتشديد الرقابة على الطريق الإقليمي، الذي حصد أرواح العشرات في حوادث متكررة.

وكان السائق عبده عبد الجليل قد خرج في رحلته اليومية صباح السبت، يقود إحدى سيارات الميكروباص، إلا أن القدر كان أسرع من وجهته، بعدما اصطدمت مركبته بأخرى على الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في حادث أسفر عن مصرع 9 ركاب وإصابة 11 آخرين.

ويُعد عبده من السائقين المعروفين بين أبناء القرية بحُسن الخلق والالتزام، وقد رُزق مؤخرًا بمولودة، لم يُمهله القدر ليكمل معها أولى خطواته في درب الأبوة.

وتباشر النيابة العامة بمحافظة الجيزة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، في ظل مطالبات من أسر الضحايا بسرعة محاسبة المسؤولين عن الكارثة، واتخاذ خطوات فعلية لتأمين الطريق، الذي بات مصدر رعب دائم للمسافرين.