مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في لشبونة

شارك المئات من البرتغاليين، اليوم السبت، في مسيرة داعمة للقضية الفلسطينية في العاصمة لشبونة.

ودعا المشاركون، إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الفلسطينيين، والاعتراف الرسمي من حكومة البرتغال بدولة فلسطين.

ونظمت المسيرة بدعوة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، من بينها المجلس البرتغالي للسلام والتعاون، وحركة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من أجل السلام في الشرق الأوسط، والاتحاد العام للعمال البرتغاليين، ومشروع الضجيج.

وتشهد المدن البرتغالية فعاليات يومية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بدعم من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المختلفة في أنحاء البرتغال. وفي هذا السياق، شهدت مدينة فارو جنوب البرتغال، يوم أمس الجمعة، مسيرة حاشدة، كما نظمت مسيرة أخرى في مدينة بورتو شمالا.