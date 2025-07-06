  الزمالك يتوصل إلى اتفاق مع عبدالله السعيد لتجديد عقده لمدة موسمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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 الزمالك يتوصل إلى اتفاق مع عبدالله السعيد لتجديد عقده لمدة موسمين

الشروق
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 3:28 ص | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 3:28 ص

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب عبدالله السعيد لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين.

ويأتي هذا التجديد بعد فترة من المفاوضات المكثفة بين اللاعب والإدارة، حيث وافق السعيد على الاستمرار مع الفريق ومواصلة مسيرته داخل القلعة البيضاء.

ومن المتوقع أن يحصل اللاعب في الموسم الأول من العقد الجديد على 20 مليون جنيه ، بينما سيرتفع راتبه في الموسم الثاني إلى 24 مليون جنيه وذلك بعد الجلسة التي عقدها اللاعب مع جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك.

وكان عبدالله السعيد قد تلقى عدة عروض من أندية بالدوري المصري، من بينها المصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لكنه فضل البقاء مع الزمالك والاستمرار في صفوف الفريق.


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