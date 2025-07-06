قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن العالم بأسره يمر بحالة غضب شديدة موزعة بين إسرائيل والولايات المتحدة، في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة. وأكد أن الغضب لم يعد مقتصرًا على إسرائيل، بل امتد إلى الداخل الأمريكي نفسه، حيث تشهد الجامعات مظاهرات نشطة تطالب بوقف الحرب وإنهاء سياسات التجويع والإبادة ضد الفلسطينيين، كما يشاهد العالم يوميًا على الهواء مباشرة.

وأشار إلى أن الإيمان بالحق الفلسطيني يتزايد داخل الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الحرب على غزة أعادت إحياء القضية الفلسطينية في ضمير شعوب العالم، وغيّرت من السردية الإسرائيلية، وهو ما يتعمّق يومًا بعد يوم نتيجة غطرسة الاحتلال وإصراره على تجاهل المجتمع الدولي واستمرار العدوان.

وأوضح د. مسلم أن الخلاف الرئيسي الذي يعرقل الوصول إلى الهدنة يتمثل في مطالبة حركة حماس بضمانات من الولايات المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب ونقض الاتفاق، وهو أمر معتاد من جانبها، لافتًا إلى أن المآسي الإنسانية داخل القطاع تمثل ضغطًا كبيرًا على حماس، في ظل الجهود التي تبذلها مصر وقطر لإنجاح مسار الهدنة.

وأضاف أن ضم الضفة الغربية في الوقت الحالي يبدو مستحيلًا، بالنظر إلى تمسك الفلسطينيين بأرضهم منذ بداية القضية، وهو ما لا تستوعبه إسرائيل ولا الإدارة الأمريكية، مشددًا على أن الفلسطينيين لا ينقصهم سوى التوافق الداخلي.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار خلال 60 يومًا سيسمح بإعادة إحياء الخطة المصرية لإعمار غزة، مؤكدًا أن أي نية حقيقية لإنهاء الحرب يجب أن تقابل بموافقة إسرائيل على طلب حماس بشأن تغيير المؤسسة الإنسانية العاملة في غزة.

وشدد على أن مصر لا تسعى لإدارة القطاع بمفردها، لكنها قد توافق على المشاركة ضمن مجموعة عربية أو دولية، بشرط وجود أهداف واضحة.

وفي سياق متصل، قال د. مسلم خلال لقائه مع الإعلامية منى سلمان على قناة "روسيا اليوم" ضمن برنامج "ستوديو القاهرة"، إن من يحكم سوريا الآن على استعداد لفعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة، بعد أن أصبح منزوع الأنياب بسقوط جيشه، مضيفًا أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية ستُعيد ترتيب كثير من الأوراق في المنطقة، بما فيها حزب الله الذي سيضطر إلى تغيير استراتيجيته.

وأشار إلى أن هناك تحولًا ملحوظًا في موقف النظام السوري، الذي يسعى للحصول على دعم أمريكي وغربي باعتباره سبيلًا وحيدًا للاستقرار، ما يفسر توقفه عن مهاجمة إسرائيل رغم وحشية ممارساتها.

وأكد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رغم صعوبة التنبؤ بمواقفه وتحليل تصريحاته المتضاربة خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية، يبقى هو الوحيد القادر على الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل التراجع الكبير لدور أوروبا في المنطقة.

وقال د. مسلم إن نتنياهو خاض مغامرات عديدة خلال السنوات الماضية لتثبيت موقعه على رأس الحكومة عبر إشعال الحروب، مستفيدًا من تغييرات إقليمية مثل انهيار النظام السوري، وتوجيه ضربات لحزب الله وإيران، لكن هذه الظروف لن تستمر، ويظل السقوط المحتوم في انتظاره، لصالح ملايين الفلسطينيين الذين سقطوا شهداء وضحايا في عدوانه الغاشم على غزة.

وشدد على أن الموقف المصري من الحرب بين إيران وإسرائيل كان واضحًا منذ اللحظة الأولى، من خلال الاتصالات الحاسمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدًا أن القضية لم تكن في من سينتصر عسكريًا، خاصة مع تضامن دول الخليج مع إيران بعد الضربة الإسرائيلية.

ودعا مسلم الشعب المصري إلى تذكر الرئيس الراحل أنور السادات بالخير، لأنه كان أول من أدرك أن 99% من أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكنها حسم حربها مع إيران لأنها دائمًا ما تجد من ينقذها.

وكشف أن الصحافة الإسرائيلية ومسؤولي الاحتلال يستهدفون مصر إعلاميًا منذ اندلاع الحرب على غزة، وهو ما يعكس انزعاجهم من الدعم المصري للقضية الفلسطينية والقطاع، مشددًا على أن الجيش المصري قادر تمامًا على حماية البلاد والتصدي لأي تهديد.

واختتم د. مسلم بأن أحد أبرز دروس الحرب الإيرانية الإسرائيلية هو التطور التكنولوجي الهائل في أدوات الحرب، مما يستدعي من دول المنطقة مراجعة أوضاعها بشكل عاجل، إذ لم تعد الحروب تقليدية كما كانت في السابق.