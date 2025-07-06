هل تفوز القائمة الوحيدة بالتزكية؟ رئيس الوطنية للانتخابات يجيب

كشف المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تفاصيل اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ المقررة أغسطس المقبل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر فضائية «المحور» إلى فتح لجان تلقي الطلبات في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية منذ صباح باكر السبت، لافتا إلى استقبال 201 طلب ترشح ما بين مستقلين ومرشحين عن أحزاب سياسية.

ورد على تساؤل الإعلامي خيري رمضان: «لدينا قائمة يبدو أنها ستكون هي القائمة الواحدة والمكتسحة هل يشترط مشاركة عدد محدد من الناخبين أم في هذه الحالة يعتبر الفوز بالتزكية؟».

وقال المستشار أحمد البنداري، إن «وفقا للقانون، إذا تقدمت أكثر من قائمة ستفوز القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات ( 50% + 1)، وفي عدم تقدم غير قائمة واحدة تكون 5% من إجمالي التصويت، والفردي يشترط تجاوز ( 50% + 1) أو إعادة الانتخاب بين أعلى الأصوات».

وأوضح أن المجلس يتشكل من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي أعضائه 200 عضو عبر الاقتراع العام السري المباشر، في المقابل يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي 100 عضو.

وأشار إلى أن لجان الفحص، التي يترأس كلا منها قاض بدرجة رئيس محكمة وعضوية اثنين من القضاة، تباشر أعمالها فورًا لفحص أوراق المتقدمين، على أن يتم إعلان القائمة للمرشحين في اليوم التالي.

ولفت إلى ارتفاع قيمة مبلغ التأمين للترشح إلى 30 ألف جنيه لمرشحي النظام الفردي بدلا من 10 آلاف، و3 آلاف جنيه لكل مرشح على القوائم بدلا من ألف جنيه.

وشدد أن المبلغ «ثابت» ويطبق على جميع المرشحين دون أي استثناءات، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذا التأمين تغطية تكلفة إزالة الدعاية الانتخابية للمرشح في حال تجاوزه أثناء الدعاية الانتخابية بالملصقات.

وأكد أن «الكشف الطبي شرط واجب ولازم» لقبول مشاركته بالانتخابات، موضحا أن التقرير الطبي يثبت خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية، وعدم تعاطيه للمخدرات أو المسكرات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل أيام يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

