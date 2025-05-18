بركان جبل ليوتوبي لاكي - لاكي في إندونيسيا يطلق سحابة من الرماد على ارتفاع 3500 متر

ثار بركان جبل "ليوتوبي لاكي - لاكي"، الواقع في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا، اليوم الأحد، وأطلق عمودا كثيفا من الرماد الرمادي على ارتفاع نحو 3500 متر.

وذكرت هيئة الجولوجيا الإندونيسية، أن الثوران الذي وقع في الساعة 12:46 مساء (05:46 بتوقيت جرينتش) في جزيرة فلوريس، استمر نحو 56 ثانية.

ولا تزال حالة التأهب للبركان عند المستوى 3، وهو ثاني أعلى مستوى من 4 مستويات، مما يشير إلى خطر محتمل ونشاط بركاني مستمر.

وحظرت السلطات، جميع الأنشطة في نطاق 6 كيلومترات من قمة البركان.

ودعت السلطات، السكان والزوار إلى الحفاظ على الهدوء واتباع التعليمات الرسمية وتجنب نشر المعلومات المضللة.

وحذرت السلطات، المجتمعات القريبة من الأنهار التي تنبع من البركان، بما في ذلك دوليبالي، وبادانج باسير، ونوبو، ونورابلين، وكلاتانلو، وهوكينج جايا، وبورو، وناواكوت، من احتمال حدوث تدفقات طينية بركانية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وأكد مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية، أنه يواصل العمل مع وكالات الكوارث الإقليمية؛ لتوفير المعلومات في الوقت المناسب.

وثار البركان، آخر مرة في أبريل ومارس؛ مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في جزيرة بالي.

وتحظى جزيرة فلوريس، الواقعة في شرق بالي، بشعبية كبيرة لدى السياح من جميع أنحاء العالم بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة ومواقع الغوص الرائعة.

وعاد بركان ليوتوبي لاكي - لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا، إلى النشاط منذ نهاية عام 2023.

وتقع إندونيسيا، أكبر دولة جزرية في العالم، على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر نشاطا جيولوجيا على وجه الأرض، وكثيرا ما تحدث ثورات بركانية وزلازل على طول هذا الحزام.