أوكسفام تدين قتل إسرائيل 4 من مهندسي المياه في غزة: تعميق للكارثة الإنسانية

أدانت منظمة الإغاثة الدولية «أوكسفام»، قتل إسرائيل 4 من مهندسي المياه تابعين لها في قطاع غزة، محذرة من أن مقتلهم سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية الكارثية التي تتكشف في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان، الأحد، إن 4 مهندسي مياه تابعين لها قتلوا في غارة إسرائيلية بخان يونس، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار البيان إلى أن السيارة التي كانت تقلّ المهندسين، قصفت رغم التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية.

وذكر البيان أن العديد من المهندسين وعمال الإغاثة الإنسانية قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لافتا إلى أن الهجمات على البنية التحتية المدنية ومن يقومون بصيانتها، هي انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.

وشددت المنظمة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات أمام القانون.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.