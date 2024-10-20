مصر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أدانت مصر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

واستنكرت مصر استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وارتكاب المجازر بحقهم، واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بالقطاع، مشددة على عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وأكدت مصر ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولى.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي.