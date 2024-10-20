رسالة من عمرو أديب للأهلي والزمالك بعد تأهلهما لنهائي السوبر

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى ناديي الأهلي والزمالك بعد تأهلهما للدور النهائي في بطولة كأس السوبر المقامة حاليًّا في دولة الإمارات.

وقال إن الزمالك لو خاض مباراة الأهلي بنفس طريقة لعبه أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي سيتكبد الهزيمة.

وفيما يخص رسالته للأهلي، طالب أديب الأهلي أن يظهر أمام الزمالك بنفس أدائه ومستواه الذي ظهر به في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأوضح أن أداء الزمالك لم يكن جيدًا أمام بيراميدز، وعلق على ضربة الجزاء التي أهدرها بيراميدز قائلًا: "ضربة الجزاء غير صحيحة من الأساس، وابننا رمضان صبحي إدانا هدية كتر خيره وضيعها».

وتوقع أديب، أن يفوز الأبيض بالمباراة قائلا: «قلبي يحدثني أن الزمالك سيفوز على الأهلي مرة أخرى»، في إشارة إلى أن أبناء ميت عقبة كانوا قد حصلوا على كأس السوبر الإفريقي على حساب المارد الأحمر قبل أيام.

ولفت إلى أنه بالنسبة له، فهو غير مهتم بالتتويج بالبطولة بقدر ما يهمه الفوز على الأهلي، قائلا: «لو كسبنا الأهلي لن تقوم لها قائمة هذا الموسم بعون الله».

وفاز الأهلي، بصعوبة بهدفين لهدف على سيراميكا كليوباترا ليتأهل للدور النهائي في مواجهة مرتقبة أمام الزمالك الذي فاز على بيراميدز بضربات الترجيح.