خبراء يحذرون الاتحاد الأوروبي من أسطول الظل الروسي

يثير ما يُسمى بـ "أسطول الظل" الروسي، الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، مخاوف متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لوثيقة عمل أعدها خبراء لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده اليوم الإثنين في لوكسمبورج، يُقدَّر عدد السفن في هذا الأسطول حاليًا ما بين 600 و1400 ناقلة نفط.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم؛ لمناقشة الصراعات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي؛ لتقديم رؤى حول الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف العاجلة من المساعدات، ولإطلاعهم على مستجدات الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة.

وتأتي هذه المشاورات بعد أيام من اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وإعلان ترامب عن لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، على أرض الاتحاد الأوروبي.

وسيناقش الوزراء، أيضًا مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام مليارات اليوروهات من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض تعويضي لأوكرانيا، بالإضافة إلى الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا، والتي تشمل حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال.

ويُعد اجتماع اليوم الإثنين أول اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة.

وقال خبراء يقدمون المشورة للممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن هذه السفن لا تساهم فقط في دعم الاقتصاد الحربي الروسي، بل تُشكل أيضًا مخاطر جسيمة على البيئة والسلامة البحرية، بحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشارت الوثيقة، إلى أن أي حوادث تشمل هذه السفن قد تؤدي إلى تسربات نفطية وتلوث بحري آخر؛ مما قد يخلف آثارًا مدمرة على المناطق الساحلية، والنظم البيئية، ومصائد الأسماك.

وتعتمد موسكو، على "أسطول الظل" منذ سنوات لتجاوز سقف أسعار النفط الذي فرضه الغرب. وغالبًا ما يتضمن ذلك استئجار سفن قديمة يصعب تتبع ملكيتها، واستخدام أساليب لإخفاء منشأ شحنات النفط.

وحذر الخبراء، من أن سفن أسطول الظل قد تُستخدم كمنصات لإطلاق طائرات مسيرة بهدف التشويش أو التجسس، خاصة بعد رصد طائرات مجهولة في الدنمارك، مما تسبب مؤخرًا في تعطيل مؤقت للحركة الجوية فوق منطقة كوبنهاغن.

وفي المرحلة المقبلة، يعتزم الاتحاد الأوروبي، توسيع قائمة عقوباته ضد روسيا، إذ من المقرر، بعد موافقة الدول الأعضاء، أن يرتفع عدد السفن الخاضعة لحظر الموانئ والإجراءات العقابية من 444 إلى 562 سفينة، بموجب الحزمة الأوروبية التاسعة عشرة من العقوبات ضد موسكو، بحسب الوثيقة.