إعلام الفيوم يناقش رؤية الدولة في مواجهة تحديات الأمن القومي

نظم مجمع إعلام الفيوم، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جامعة الفيوم، لقاءً إعلاميًا بعنوان "الأمن القومي والتحديات الراهنة"، وذلك بكلية السياحة والفنادق، برعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاء اللقاء ضمن استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي لتعزيز الهوية الوطنية وبناء وعي الشباب بالقضايا المعاصرة، بحضور اللواء أ.ح. بهجت محمد فريد، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والإعلامي عبد الحكيم اللواج، كبير مقدمي البرامج بالتليفزيون المصري، والدكتور أشرف عبدالمعبود، عميد الكلية، ومحمد هاشم، مدير مجمع إعلام الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد المشاركون، أهمية رفع وعي الشباب بمفاهيم الأمن القومي، ومواجهة الشائعات والمخططات الهدامة التي تستهدف استقرار الدولة، مشيرين إلى الدور الحيوي للإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.