10 عروض عربية تتنافس في مهرجان الإسكندرية للمسرح

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، انتهاء اختيار العروض المشاركة في الدورة الأولى المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية.

واستقرت لجنة المشاهدة المكونة من مصطفى سليم أستاذ النقد والدراما، ومحمود سامى أستاذ الديكور، وإنجي البستاوي أستاذة التمثيل والإخراج، على اختيار 10 عروض من مصر والدول العربية.

ووقع الاختيار علي مسرحية "بَر" من الأردن، و"هناء" من المغرب، و"العاصفة" من المملكة العربية السعودية، و"الخروج إلى الحياة" من الكويت، و"موشكا" من سلطنة عمان، و"الدكتاتور" من لبنان، بجانب اربعة عروض من مصر، وهي "أصحاب السعادة" لجامعة عين شمس، و"الوحوش الزجاجية" للمعهد العالي للفنون المسرحية، و"جبر الخواطر" للمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، ومسرحية "إصابات شنيعة" من الجامعة الأمريكية.

وعلق مصطفي سليم علي نتائج اللجنة: "وضعت اللجنة مجموعة من المعايير لاختيار العروض بناء على اللائحة التنفيذية للمهرجان، وجاءت الأولوية في الاختيار للعروض التي لم يمر على إنتاجها أكثر من عام، نظرا لأن هذا المهرجان العربي المسرحي سيقام بشكل دوري في شهر ديسمبر من كل عام، وبالتالي فهو يقيم إنتاج سنة مثله في ذلك مثل مسابقات المهرجان القومي للمسرح ومهرجانات المسرح الجامعي والثقافة الجماهيرية وغيرها من المهرجانات".

وأضاف: "شاهدنا 17 عرضا مسرحيا تقدمت للمشاركة من 7 دول عربية، هي مصر والأردن وسلطنة عمان والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية والمغرب، ومن بينها 10 عروض مصرية، وعرضين من لبنان، وعرض واحد لكل دولة من الخمس الباقية.

وأشار سليم إلى أن اللجنة رأت هناك أولوية في الدورة الأولى لوجود عرض يمثل أكاديمية الفنون بفرعها الجديد من محافظة الإسكندرية تشجيعا للطلاب هناك على المشاركة المتميزة في الدورات القادمة، وأن وجود عرض أو أكثر لا يتحدث بالعربية لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية للمهرجان طالما أن العرض لا يمثل دولة غير عربية، ويقوم على صناعته جنسيات عربية وينتج بجامعة داخل أحد الدول العربية مثل الجامعة الأمريكية بمصر.

يذكر أن المهرجان يقام برعاية من إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، الهيئة العربية للمسرح.