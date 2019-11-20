رجاء الجداوي: مهرجان القاهرة السينمائي فرصة لتبادل الثقافات والآراء

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، يعتبر ناجحًا للغاية، معقبة: "عيني ساعات بتلقط الغلط، لكن المرة دي بدور على الغلط مش لاقياه".

وأشادت خلال تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، مساء اليوم الأربعاء، بتنظيم المهرجان، مشيرة إلى أنه يعد فرصة لتبادل الثقافات والآراء ويساهم في احتكاك الأذهان.

ولفتت إلى دور القوة الناعمة في حياة الشعوب، مستطردة أنه ينبغي العمل على زيادة الأفلام المصرية في المهرجان خلال الدورات المقبلة.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي".

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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