الرئيس العراقي يؤكد أهمية متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين، بالإضافة إلى نقل الحقيقة إلى الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية العمل بما يقتضيه الواجب المهني والإنساني وضمن المعايير الدولية.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء - أن صالح شدد - خلال لقائه رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل جاسم الموسوي - على ضرورة أن تعمل مفوضية حقوق الإنسان على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون.

من جهته.. لفت رئيس المفوضية عقيل الموسوي إلى تواجد المفوضية في ساحات التظاهر من خلال الفرق الرصدية؛ لمتابعة الأحداث بصورة مباشرة، والتواصل مع الحكومة لنقل التطورات وضمن الواجب الوطني وبما يرسخ حقوق الإنسان في البلاد.