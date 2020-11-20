 الداخلية: ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بمحل اختبائه في القليوبية - بوابة الشروق
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الداخلية: ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بمحل اختبائه في القليوبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية:
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 1:12 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 1:12 م

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عنصر إجرامي شديد الخطورة بمحل اختبائه في القليوبية.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، لمحل اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، سبق اتهامه فى 5 قضايا (سلاح أبيض، وسرقة، وسلاح نارى، وشروع فى قتل، ومقاومة سلطات، وإطلاق أعيرة نارية)، ومحكوم عليه فى قضيتين (شروع فى قتل، بالسجن المؤبد- إطلاق أعيرة نارية وشروع فى قتل، بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى، والسجن لمدة 10 سنوات عن التهمة الثانية) بمنطقة شبرا الخيمة - بنطاق محافظة القليوبية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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