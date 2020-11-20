سقوط أمطار في مناطق متعددة بدمياط

شهدت محافظة دمياط، سقوط أمطار في مناطق متعددة، منها رأس البر، ودمياط الجديدة وفارسكور وعزبة البرج، اليوم الجمعة، مع هبوب رياح شديدة، مصحوبة بصقيع وبرودة شديدة في الجو وشلل في الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدن، ولم تؤثر على حركة الملاحة في ميناء دمياط.

وتوقف أسطول الصيد في مدينة عزبة البرج عن الخروج للصيد، نظرا للظروف الجوية السيئة، وتم منع جميع المراكب من الخروج للصيد، لحين تحسن الأحوال الجوية، خاصة مراكب الصيد الصغيرة، حفاظا على أرواح الصيادين.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد كلفت رؤساء المدن والوحدات المحلية، بالتعامل بشكل فوري مع الأمطار والسيول، عن طريق جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكذلك تواجد جميع رؤساء المدن والوحدات المحلية بالشوارع والتعامل بشكل فورى مع انسداد البالوعات في الشوارع.