 كابول تطالب بالعدالة بشأن الأعمال الوحشية الأسترالية ضد المدنيين - بوابة الشروق
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كابول تطالب بالعدالة بشأن الأعمال الوحشية الأسترالية ضد المدنيين

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
د ب أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 1:16 م

ذكر القصر الرئاسي في كابول اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أكد للرئيس الأفغاني أشرف غني أن الجنود المسؤولين عن الأعمال الوحشية الأسترالية ضد المدنيين الأفغان سوف يقدمون للعدالة.

تأتي هذه الأنباء بعد يوم من إطلاق مفتش من القوات العسكرية الأسترالية تقريرا يحتوي على دليل واضح أن مجموعة من القوات الخاصة الأسترالية قتلت 39 مدنيا أفغانيا على الأقل في 23 حادثا مختلفا بين 2009 و2013.

وبحسب التحقيق، جرى التعرف على 25 من المنفذين ومنهم من لايزال يخدم في القوات المسلحة.

وقالت الحكومة الأفغانية إن التقرير خطوة رئيسية في ضمان الشفافية وأنها لديها ثقة كاملة في النظام القضائي الأسترالي وأن العدالة ستأخذ مجراها.

وبين 2001 و2014، خدم 26 ألف جندي أسترالي في أفغانستان. وخلال تلك الفترة، قُتل 41 من القوة الأسترالية وأصيب أكثر من 260 آخرين، بحسب التقارير.


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