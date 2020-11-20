 الشرطة اللبنانية: 20 ألف محضر مخالفة حُررت منذ بدء الإغلاق العام للبلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة اللبنانية: 20 ألف محضر مخالفة حُررت منذ بدء الإغلاق العام للبلاد

الامن اللبناني - ارشيفية
الامن اللبناني - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 10:58 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 10:58 م
أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة)، تحرير 20 ألفا و 352 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ السبت الماضي وحتى مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء كورونا.

وتشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.

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