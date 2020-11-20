 إصابة عدة أشخاص باعتداء طعن في بلدة أوبرهاوزن الألمانية واعتقال مشتبه به - بوابة الشروق
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إصابة عدة أشخاص باعتداء طعن في بلدة أوبرهاوزن الألمانية واعتقال مشتبه به

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
رويترز
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 8:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 8:56 ص

ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية، أن عدة أشخاص أصيبوا نتيجة اعتداء طعن في بلدة أوبرهاوزن، مشيرة إلى أن قوات الأمن اعتقلت شخصا يشتبه بتنفيذه العملية.

من جهته، أفاد موقع "ويست دويتش ألغيمينيا زيتونغ"، أن العديد من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى وهم مصابون بطعنات في أماكن متفرقة من الجسم، وأن بعضهم تعرض لإصابات تهدد حياتهم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "5 أشخاص أصيبوا في هجوم طعن ببلدة أوبرهاوزن غربي ألمانيا".

وقالت الشرطة، إنه "نزاع عائلي على ما يبدو".

وذكر متحدث باسم الشرطة في مدينة إيسن القريبة، أن "الخمسة بمن فيهم المهاجم عولجوا في المستشفى، وأن أصابة واحد على الأقل خطيرة".

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