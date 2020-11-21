 محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة بمراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار غدا - بوابة الشروق
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محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة بمراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار غدا

محافظة البحيرة - ارشيفية
محافظة البحيرة - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:40 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 11:40 م
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب، على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وأهاب محافظ البحيرة بالمواطنين الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى.

يذكر أن مراكز ومدن محافظة البحيرة تعرضت اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ، حيث تساقطت الأمطار بالمراكز والمدن وبأنحاء متفرقة بالمحافظة.

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