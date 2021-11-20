هاتاي سبور ينفرد بالمركز الثاني في الدوري التركي بالفوز على أنطاليا

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انفرد فريق هاتاي سبور بالمركز الثاني في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على أنطاليا سبور 3 / 1 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

ورفع هاتاي سبور رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف طرابزون سبور المتصدر وبفارق ثلاث نقاط أمام قونيا سبور صاحب المركز الثالث.

وتقدم هاتاي سبور بهدف سجله أيوب الكعبي في الدقيقة 45 ثم تعادل أنطاليا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق بول موكايرو.

وفي الشوط الثاني، حسم هاتاي سبور المباراة لصالحه بهدفين سجلهما روبن ريبيرو ومامي ضيوف في الدقيقتين 69 و85، وجاء هدف مامي ضيوف من ضربة جزاء.